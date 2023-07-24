Диана Шнайдер обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Гамбурге

Завершился матч первого круга турнира WTA в Гамбурге, в котором встречались россиянки Диана Шнайдер и Полина Кудерметова. Шнайдер одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.

Первую партию Диана выиграла со счётом 6:0. Во втором сете сильнее оказалась Кудерметова — 6:4. Третий сет завершился победой Шнайдер.

Общая продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Шнайдер семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Кудерметовой пять подач навылет, 14 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.