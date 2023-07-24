Мария Тимофеева рассказала, на что потратит призовые за Будапешт

Мария Тимофеева – о призовых за Будапешт: думаю, новую сумку смогу себе позволить
129-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала, на что потратит призовые, заработанные на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
Напомним, лаки-лузер Тимофеева завоевала титул, в финале обыграв украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Мария получит призовыми более € 30 тыс.
«Из-за титула надеюсь хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят моё имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис дорогой вид спорта и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви думаю смогу себе позволить», — сказала Тимофеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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