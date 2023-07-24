Мария Тимофеева рассказала, на что потратит призовые за Будапешт

«Из-за титула надеюсь хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят моё имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис дорогой вид спорта и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви думаю смогу себе позволить», — сказала Тимофеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.