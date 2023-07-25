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Чемпион Китцбюэля Баутиста-Агут не будет защищать титул, потому что травмировался, ухаживая за лошадьми

25-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут не будет на следующей неделе защищать титул на турнире ATP в Китцбюэле. 32-летний испанец снялся с соревнований из-за растяжения связок, полученного, когда он ухаживал за своими лошадьми.

Баутиста-Агут не будет защищать титул, потому что травмировался, ухаживая за лошадьми
© globallookpress.com

Представитель теннисиста сообщил, что травма несерьезная, и он вернется на корт на «Мастерсе» в Торонто.