Чемпион Китцбюэля Баутиста-Агут не будет защищать титул, потому что травмировался, ухаживая за лошадьми
25-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут не будет на следующей неделе защищать титул на турнире ATP в Китцбюэле. 32-летний испанец снялся с соревнований из-за растяжения связок, полученного, когда он ухаживал за своими лошадьми.
Представитель теннисиста сообщил, что травма несерьезная, и он вернется на корт на «Мастерсе» в Торонто.
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Чемпион Китцбюэля Баутиста-Агут не будет защищать титул, потому что травмировался, ухаживая за лошадьми