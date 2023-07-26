Российский теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Германии

Россиянин Андрей Рублев победил испанца Бернабе Сапата-Миральеса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Гамбурге.

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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге россиянин встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.

Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.

26-летний Сапата-Миральес располагается на 54-й позиции мирового рейтинга. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.