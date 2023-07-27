Отец Джоковича надеется, что его сын скоро завершит карьеру теннисиста

— Что касается моих пожеланий в его адрес, то он уже выполнил их все семь восемь лет назад. Остальное — это удивительный бонуc. Теннис — это только одна из частей его жизни, а не вся его жизнь. Ожидаю, что он найдет дело, в котором получит признание после завершения карьеры. Надеюсь, это произойдет в следующем году, — приводит слова Джоковича Tennis Majors.