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Отец Джоковича надеется, что его сын скоро завершит карьеру теннисиста

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что надеется на скорое завершение карьеры своего сына.

Отец Джоковича надеется, что его сын скоро завершит карьеру теннисиста
© Матч ТВ

— Что касается моих пожеланий в его адрес, то он уже выполнил их все семь восемь лет назад. Остальное — это удивительный бонуc. Теннис — это только одна из частей его жизни, а не вся его жизнь. Ожидаю, что он найдет дело, в котором получит признание после завершения карьеры. Надеюсь, это произойдет в следующем году, — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Джоковичу 36 лет, на счету серба 23 победы на турнирах Большого шлема и 94 победы на турнирах ATP.