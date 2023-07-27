Отец Джоковича надеется, что его сын скоро завершит карьеру теннисиста
Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что надеется на скорое завершение карьеры своего сына.
— Что касается моих пожеланий в его адрес, то он уже выполнил их все семь восемь лет назад. Остальное — это удивительный бонуc. Теннис — это только одна из частей его жизни, а не вся его жизнь. Ожидаю, что он найдет дело, в котором получит признание после завершения карьеры. Надеюсь, это произойдет в следующем году, — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Джоковичу 36 лет, на счету серба 23 победы на турнирах Большого шлема и 94 победы на турнирах ATP.