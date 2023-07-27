Россиянка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, одержала победу над представительницей Японии Харукой Каджи (227-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала хардового турнира ITF в Португалии.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Матч продлился 1 час 8 минут.

В четвертьфинале соревнований в Португалии Корнеева сыграет с теннисисткой из Швейцарии Иленой Ин-Альбон (162-я в рейтинге WTA), которая ранее обыграла 199-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Арину Родионову со счётом 2:6, 6:3, 7:5.