Тренер Андреевой заявил, что теннисистка не говорила о желании выступать за другую страну

"Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом. Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает, по крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги, но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал", - сказал Лиснар.