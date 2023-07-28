Экс-тренер Шараповой отреагировал на слова агента, усомнившегося в ее спортивных навыках

«Мария Шарапова была отличной спортсменкой. Агенты заключают сделки, и большинство из них имеют ограниченные знания в оценке талантов. Когда мы говорим о спортивных навыках, мы часто подразумеваем бег и прыжки. Но у Марии невероятный глазомер, она настоящая спортсменка от кончиков пальцев ног до головы. Пять выигранных «Шлемов», первая ракетка мира. Не думаю, что можно сомневаться в её спортивных навыках», — написал Макки на своей странице в соцсетях.