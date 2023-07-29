Рублёв: я в топ-10 мирового рейтинга, а меня по-прежнему путают со Зверевым и Циципасом

«Не знаю, как так получилось, но меня называют то Александром Зверевым, то Янником Синнером, то Денисом Шаповаловым, то Стефаносом Циципасом. Кем угодно. Ладно, когда я был в топ-50 мирового рейтинга и меня путали со Зверевым, ничего страшного в этом не было, потому что он и Циципас были более известными, [чем я]. Но сейчас я в топ-10, а меня по-прежнему путают с другими теннисистами. Ничего не изменилось», — приводит слова Рублёва Tennis-Infinity со ссылкой на подкаст Tennis Weekly Podcast.