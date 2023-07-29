Российская теннисистка Панова выиграла турнир в Германии в парном разряде

Пановой 34 года, она занимает 77-е место в парном разряде WTA. Она выиграла восьмой турнир в парах и первый - с 2018 года, когда победила на соревнованиях в Москве. Данилиной 25 лет, она является 25-й ракеткой мира в парном разряде, для нее это четвертый титул WTA в парах.