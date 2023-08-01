Мать российской теннисистки прокомментировала информацию о депортации дочери из Чехии

Оксана Мишукова, мать российской теннисистки Евгении Родиной, опровергла информацию о том, что ее дочь не пустили на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open. Об этом сообщает интернет-портал GoTennis.ru.
По словам Мишуковой, спортсменка сейчас отдыхает в Сочи и в Чехию вообще не собиралась, опасаясь именно недопуска в страну. По ее мнению, cлух о том, что именно Родину не допуcтили в Чехию, cвязан c тем, что тенниcиcтка значилаcь в заявочном cпиcке учаcтниц турнира в Праге. К тому же у Евгении была травма, что также cтало причиной отказа от поездки.
28 июля информагентство ЧТК со ссылкой на организаторов Prague Open сообщило, что сотрудники погранслужбы Чехии отказали российской теннисистке во въезде в страну.
Организатор Prague Open Мирослав Малы сообщил, что девушка была первой из российских теннисисток, приехавшей в Чехию для участия в турнире, а остальным спортсменкам из России и Белоруссии «сообщили, что они могут не приезжать на предстоящие соревнования».
31 июля издание Sport.pl сообщило, что этой теннисисткой оказалась Евгения Родина.