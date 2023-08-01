Касаткина с победы стартовала на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в американском Вашингтоне, призовой фонд которого превышает $780 тысяч.

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В своем первом матче 26-летняя россиянка, посеянная на соревнованиях под пятым номером, переиграла Элисе Мертенс из Бельгии со счетом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

В следующем матче первая ракетка России встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая в игре первого круга оказалась сильнее представительницы Белоруссии Виктории Азаренко. Перед матчем было заранее объявлено, что спортсменки не будут жать друг другу руки.

Турнир в Вашингтоне стартовал с 31 июля и продлится до 6 августа. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова.