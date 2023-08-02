Тиафо прокомментировал победу над Карацевым в Вашингтоне

«Невероятный матч был сегодня. Всё время было очень сложно, Аслан заставил меня просто заслужить эту победу. Но я очень рад пройти через это. Он очень сложный соперник, он полуфиналист турнира «Большого шлема», он очень, очень опасен. Сложный матч для старта», — приводит слова Тиафо пресс-служба ATP.