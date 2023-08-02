Теннисистка Мирра Андреева: Менять гражданство не планирую
Российская теннисистка Мирра Андреева в эксклюзивном интервью "РГ" отметила, что и дальше будет выступать за свою страну.
Ранее в СМИ появились слухи, якобы Андреева планирует получить французское гражданство. Однако, по словам Мирры, эта новость не соответствует действительности, и она ничего не собирается менять.
"Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности и проигнорировали. Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск", - отметила Андреева.
Напомним, что Мирра занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В этом сезоне Андреева выступила уже на двух турнирах "Большого шлема": на Открытом чемпионате Франции в Париже она дошла до 1/16 финала, на Уимблдоне - до 1/8 финала.