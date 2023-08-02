Касаткина взяла только четыре гейма у Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга соревнований посеянная пятой йКасаткина уступила представительнице Украины Элине Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

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Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не использовала ни одну из десяти возможностей взять подачу соперницы. У Свитолиной также один эйс и четыре двойные, но она реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Соперницы встречались друг с другом в восьмой раз. В семи предыдущих матчах сильнее также была Свитолина. Впервые она выиграла у Касаткиной в Нью-Хэйвене в 2016 году, а предыдущая встреча была совсем недавно, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.