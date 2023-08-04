Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. На стадии 1/4 финала она обыграла представительницу Украины Марту Костюк, 38-ю в рейтинге WTA со счётом 6:4, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Костюк две подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Самсонова сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США).