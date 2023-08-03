Бычкова прокомментировала восьмое поражение Касаткиной от Свитолины

«Касаткина нормально играет, до этого же она выигрывала. Просто Свитолина — неудобный соперник для неё. В теннисе так бывает, когда часть сезона — хорошая, часть провальная. Не все же Новаки Джоковичи, тем более это женский теннис. Так совпало, что она не может её обыграть в восьмой раз, плюс у Элины есть уверенность в том, что она её несколько раз обыграла. Я бы не сказала, что Касаткина деградирует. Ничего страшного, впереди новые победы», — приводит слова Бычковой Legalbet.