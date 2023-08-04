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Звонарёва вышла в финал парного турнира в Вашингтоне вместе с Зигемунд

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая вторая ракетка мира в одиночном, российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышли в финал теннисного турнира в Вашингтоне.

Звонарёва вышла в финал парного турнира в Вашингтоне
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Россиянка в паре с немкой Зигемунд обыграла украинок Людмилу и Надежду Киченок в полуфинальном матче со счетом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Соперницы Звонарёвой и Зигемунд по финалу соревнований в США определятся позже.

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