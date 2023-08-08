Самсонова обыграла Синякову на старте турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, начала своё выступление на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада), где призовой фонд составил $2 788 468. В первом круге соревнований Самсонова (15) одержала победу над чешской теннисисткой Катержиной Синяковой (46-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

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Матч продолжался 2 часа и 7 минут. В ходе матча Самсонова сделала шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а Синякова сделала два эйса, шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных.