Беременная Серена Уильямс показала актуальные фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них она оголила живот.

«Я так ждала этого момента… И готова ко всему, что мне суждено», — подписала фото Серена.

: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС

Ранее Серена сообщила, что они с мужем, Алексисом Оганяном ждут вторую дочь. У пары растёт старшая дочь, которую зовут Олимпия.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС