Анне Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде

«Анна спросила у нас, может ли она получить уайлд-кард в основную сетку нашего турнира. После стольких лет перерыва она планировала или планирует снова получить время в теннисе.



Мы обсудили это с советом директоров, но в итоге решили не давать ей уайлд-кард: запросов было очень много и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийским теннисисткам. Мы объяснили своё решение Анне, чтобы она нас поняла.



Во всяком случае она ещё могла участвовать в парном турнире», – приводит слова Вербрука Ok Tennis.