Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Торонто

Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Маррей сделал пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.