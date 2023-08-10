Бенчич яростно высказалась о проведенном времени в антидопинговом центре

«Я только что провела полтора часа в антидопинговом центре, не имея возможности пописать после трехчасового матча. Не знаю, чего они ждут, не знаю, зачем мне допинг-контроль после победы, так что просто сделала это. Я даже ещё не ела, только быстро приняла ванну со льдом. Мне пришлось умолять их принять ванну со льдом и, вообще, — даже душ. Это новые правила допинг-контроля. Вот так, не идеально, я и восстанавливаюсь», – сказала Бенчич на послематчевой пресс-конференции.