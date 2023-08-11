Экс-третья ракетка мира оценила перспективы Мирры Андреевой

«Для своего возраста Мирра Андреева очень уравновешена и спокойна. В физическом плане она хорошо сложена – высокая, но имеет отличную массу тела, нет какой-то неуклюжести, что обычно бывает у девочек в таком возрасте. Мирра мне чем-то напоминает Елену Дементьеву – она тоже работоспособная, правильная, всегда прислушивается и может перенести это в игру», — цитирует Петрову «Газета.Ru».