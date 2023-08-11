Экс-третья ракетка мира оценила перспективы Мирры Андреевой

Экс-третья ракетка мира, победительница двух итоговых турниров WTA Надежда Петрова оценила перспективы 16-летней россиянки Мирры Андреевой.
«Для своего возраста Мирра Андреева очень уравновешена и спокойна. В физическом плане она хорошо сложена – высокая, но имеет отличную массу тела, нет какой-то неуклюжести, что обычно бывает у девочек в таком возрасте. Мирра мне чем-то напоминает Елену Дементьеву – она тоже работоспособная, правильная, всегда прислушивается и может перенести это в игру», — цитирует Петрову «Газета.Ru».
На Уимблдоне-2023 Мирра Андреева заработала $ 265 тысяч (€ 240 тыс.). В матче за выход в четвертьфинал она уступила американке Мэдисон Кис, занимающей 18-е место в мировом рейтинге. Сейчас Мирра располагается на 62-м месте в рейтинге WTA.
Стоит отметить, что Андреева стала второй теннисисткой в возрасте до 17 лет, которая смогла пройти в 1/8 финала женского одиночного разряда на Уимблдоне в XXI веке. Первой этого достигла Мария Шарапова в 2003 году.