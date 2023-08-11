Ник Кириос прокомментировал снятие с US Open

«Моё сердце разбито из-за US Open. Я вернусь. Моё запястье ещё не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищённый рейтинг, в котором я 21-й. Когда я решу вернуться, я окажусь там, где моё место», — написал Кирьос в социальных сетях.