Украинка Ястремская раскритиковала WTA за отказ наказать Мирру Андрееву за лайки

«Я действительно обращалась к WTA на турнире в Швейцарии, но не получила никаких объяснений. Мне сказали, что они ничего не могут с этим сделать. А я в ответ заявила им, что это просто нечестно. Перед нашим матчем в Лозанне я увидела, на что ставит лайки Андреева. Это не стало для меня каким-то сюрпризом, потому что большинство российских теннисистов делают то же самое. Они публично заявляют о своём нейтралитете, но на деле делают всё наоборот.



Если честно, меня немного удивило бездействие WTA , но в то же время, это уже не первый раз, когда украинские теннисисты обращаются в WTA. Мы многократно говорили о подобном поведении игроков из России в соцсетях и предлагали применять против них штрафные санкции, однако ничего не изменилось.



С Андреевой я этого не обсуждала. В туре мы не общаемся. Большинство российских игроков игнорируют и не здороваются с украинцами. Но это не имеет значения, я и сама не хочу с ними разговаривать», — приводит слова Ястремской Sport.pl.