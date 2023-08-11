Бенчич вышла в 1/4 финала в Монреале, где встретится с россиянкой Самсоновой

Олимпийская чемпионка Токио-2020, теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.