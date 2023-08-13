Грачёва не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати

Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Францию, Варвара Грачёва не смогла пробиться в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором раунде квалификации спортсменка, которая была второй сеяной, в двух сетах проиграла 85-й ракетке мира из Испании Кристине Бушкэ со счётом 3:6, 2:6.

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Матч спортсменок длился 1 час 14 минут. По ходу встречи Варвара Грачёва выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила 11 двойных ошибок. На счету Кристины Бушкэ — 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 и две двойные ошибки.