Теннисисты Хачанов и Хаасе победили в первом круге парного турнира в Цинцинатти

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в парном турнире серии "Мастерс" в Цинцинатти вместе с представителем Нидерландов Робином Хаасе. Они обыграли немца Андреаса Миса и британца Дэниела Эванса. Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 10:7. Следующими соперниками пары станут хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек.

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Последний раз Хачанов выходил на корт 6 июня, когда в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") проиграл сербу Новаку Джоковичу. Теннисист столкнулся с серьезными травмами: у него диагностировали стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника. Хачанов из-за проблем со здоровьем сначала пропустил турнир в немецком городе Галле, который прошел с 19 по 25 июля, а потом снялся с Уимблдона, одного из четырех турниров серии Большого шлема. Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде.