Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

Вероника Кудерметова, российская теннисистка, не смогла пройти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на турнире она уступила 43-летней Винус Уильямс со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался более двух часов.

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Американка сделала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Вероника Кудерметова, в свою очередь, сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и сумела конвертировать четыре брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Винус Уильямс станет победительница матча между Чжэн Циньвэнь из Китая и Александрой Саснович из Беларуси.

Теннис. WTA-1000. Цинциннати. 1-й круг