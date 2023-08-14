Теннисный мир вступился за россиянку, которой испортили финал «тысячника»

«Да, безусловно, я чувствую себя уничтоженной из-за расписания, из-за всей этой ситуации. Я не очень рада этому. Но ничего не поделаешь. К сожалению, в таких ситуациях игроки ничего не могут сделать. Решения принимаем не мы. Погода не способствовала… Я, можно сказать, получила несколько повреждений. Но мы постарались справиться с ситуацией, посмотреть, как можно действовать в дальнейшем.



Это первый случай, по-моему, когда матч (с Касаткиной. — Прим. «Чемпионата») шёл так долго, а закончился так поздно. Это первый и, надеюсь, последний раз. Считаю, что это было немного непрофессионально со стороны… Не могу сказать, что это вина турнира, потому что я думаю, что самое главное здесь — это WTA. Не хватает руководящей роли, она довольно слабая. Но, надеюсь, что-то изменится. Потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.



Самое плохое здесь то, что это не связано с конкретным турниром. Восстановиться в ближайшие две недели будет непросто. Я больше огорчена, повторюсь, ситуацией в целом. Как я уже сказала, это не первый случай, когда игроки сильно страдают», — сказала она на пресс-конференции.