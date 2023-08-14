Джокович выступит за сборную Сербии на Кубке Дэвиса

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в Кубке Дэвиса — 2023. Теннисист оказался в заявке сборной Сербии.

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В состав национальной команды Сербии также попали Ласло Джере, Миомир Кецманович, Хамад Меджедович и Душан Лайович. Капитаном назначен Виктор Троицки.

Сербы попали в одну группу со сборными Испании, Чехии и Южной Кореи. Матчи состоятся в Валенсии с 12 по 17 сентября. «Финал восьми» пройдёт в Малаге с 21 по 26 ноября.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.