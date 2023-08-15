Вероника Кудерметова проиграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Цинциннати. На старте соревнований она уступила американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 5:7.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Кудерметова сделала три эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Уильямс одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, по ходу матча россиянка в каждой из партий была близка к победе (4:1 в первом сете и 5:1 во втором сете), однако упустила преимущество. Во второй партии у Вероники было два сетбола.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Александра Саснович (Беларусь).