Анна Чакветадзе сыграет на турнире ITF в Бельгии в парном разряде
Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе, завершившая выступления в WTA туре 11 лет назад, вошла в число участников турнира ITF в бельгийском Дюффеле в парном разряде, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
36 летняя россиянка сыграет в паре с Лаурой Палумбо из Люксембурга. В 1/8 финала соперницами дуэта станут российская теннисистка Полина Бахмуткина и бельгийка Челси Ванхутт. Обе представительницы России будут играть под нейтральным флагом.
Грунтовый турнир проходит с 14 по 20 августа, призовой фонд составит 15 тысяч долларов.
Чакветадзе за карьеру выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде. Последний раз она выступала в WTA туре в 2012 году. Ранее Чакветадзе появилась в запасном списке сразу трех турниров ITF в Бельгии в одиночном разряде — в Коксейде, Дюффеле и Ванферсе Боле.