Анна Чакветадзе сыграет на турнире ITF в Бельгии в парном разряде

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе, завершившая выступления в WTA туре 11 лет назад, вошла в число участников турнира ITF в бельгийском Дюффеле в парном разряде, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

36 летняя россиянка сыграет в паре с Лаурой Палумбо из Люксембурга. В 1/8 финала соперницами дуэта станут российская теннисистка Полина Бахмуткина и бельгийка Челси Ванхутт. Обе представительницы России будут играть под нейтральным флагом.

Грунтовый турнир проходит с 14 по 20 августа, призовой фонд составит 15 тысяч долларов.