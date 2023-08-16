Медведев вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

В стартовом для себя матче Медведев (3) обыграл 18-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Музетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.