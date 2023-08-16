Кириос возмутился тем, как к нервам Рублева на корте относятся фанаты

Кирьос возмутился тем, как к нервам Рублёва на корте относятся фанаты
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не в первый раз намекнул на двойные стандарты в отношении к нему теннисных фанатов.
Кирьос сделал репост записи, на котором комментируется видео эмоций россиянина Андрея Рублёва во время проигрышного матча на старте «Мастерса» в Цинциннати (США). Автор поста написал об Андрее следующее:
«Он играет с распахнутой душой и показывает нам всё, что чувствует. Замечательно быть таким настоящим и честным, но очень тяжело видеть его в таком состоянии. Посылаем Андрею любовь».
«Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции»», — написал Кирьос в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
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