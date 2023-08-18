Рублёв в паре с Пёрселлом проиграл во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати завершился матч второго круга в парном разряде с участием австралийско-российского дуэта Макс Пёрселл/Андрей Рублёв. Они потерпели поражение от сеяных шестыми мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:4, 3:6, 7:10. Игра продолжалась 1 час и 18 минут.

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Рублёв с Пёрселлом сделали семь эйсов против трёх у соперников и допустили две двойные ошибки, в то же время у Гонсалеса и Роже-Васслена этот показатель равен трём.

Всего россиянин с австралийцем выиграли 57 очков в матче, а мексиканец и француз – 58. Также Пёрселл с Рублёвым реализовали один из двух брейк-пойнтов, их соперники – один из одного.