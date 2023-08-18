Джокович установил самую разгромную сухую серию побед в играх с Монфисом

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович победил представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

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Джокович обыграл Монфиса уже в 19-й раз в своей карьере. Француз же ни разу не выиграл у серба. 19-0 – рекордная из сухих серий в истории тенниса. Наиболее близкая статистика у Рафаэля Надаля и Ришара Гаске, где испанец ведёт 18-0.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Новак Джокович выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Монфиса шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.