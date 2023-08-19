Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США).

© Пресс-служба турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Соболенко, имеющей на турнире второй номер посева. Жабер был присвоен пятый номер посева. В полуфинале белоруска сыграет с Каролиной Муховой из Чехии, в другом матче на этой стадии первая ракетка мира полька Ига Свёнтек встретится с представительницей США Коко Гауфф (7-й номер посева).

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Жабер 28 лет, она располагается на пятой позиции в рейтинге WTA, на ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Она трижды выходила в финалы турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2022, 2023) и Открытом чемпионате США (2022).