Чесноков заявил, что Медведеву хватит очков для попадания на Итоговый турнир ATP

"Я думаю, что Медведев попадет на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире", — сказал Чесноков.