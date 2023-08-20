Чесноков заявил, что Медведеву хватит очков для попадания на Итоговый турнир ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев, показывающий в последних турнирах нестабильную игру, в любом случае квалифицируется на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит ТАСС.
"Я думаю, что Медведев попадет на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире", — сказал Чесноков.
17 августа Даниил Медведев уступил Александру Звереву в третьем круге турнира в Цинциннати со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. До этого Медведев потерпел поражение от от представителя Австралии Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Торонто. 27-летний Медведев - третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.