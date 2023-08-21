Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Кливленде

Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Патрицию Марию Циг на старте теннисного турнира в Кливленде (США).
Российская теннисистка, получившая четвертый номе посева на турнире, одержала победу со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Во втором круге Александрова сыграет против победительницы матча между американкой Эммой Наварро и белоруской Александрой Саснович.
WTA 250. Tennis in the Land. Кливленд (США). Хард. Призовой фонд — более 270 тысяч долларов
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Патричия Мария Циг (Румыния) — 6:1, 6:4