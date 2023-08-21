Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Кливленде

Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Патрицию Марию Циг на старте теннисного турнира в Кливленде (США).

Российская теннисистка, получившая четвертый номе посева на турнире, одержала победу со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.