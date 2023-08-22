Кудерметова прошла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла во второй круг турнира серии WTA 250 в Кливленде (CША).
В стартовом матче россиянка обыграла аргентинку, 71-й номер рейтинга Надию Подороску. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:1.
В следующем круге Кудерметова сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 95-ю строчку рейтинга WTA.
WTA 250. TENNIS IN THE LAND. КЛИВЛЕНД (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 270 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Надия Подороска (Аргентина, 71) — 3:6, 6:2, 6:1.