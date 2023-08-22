Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала мамой

«Добро пожаловать, Адира Ривер Оганян. Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка и счастливая и здоровая мама. Спасибо, Серена. Ты сделала мне еще один несравненный подарок — ты величайшая из матерей. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери. Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии её младшую сестру.