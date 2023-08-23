Россиянка Макарова вылетела в первом круге квалификации US Open-2023
Российская теннисистка Екатерина Макарова не прошла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.
В матче первого круга россиянка, занимающая 230-е место в рейтинге WTA, уступила словенке Тамаре Зиданшек со счетом 1:6, 1:6.
В другом матче Мария Мельникова обыграла в трёх партиях австралийку Астру Шарму — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Квалификационный раунд US Open-2023 в женском одиночном разряде завершится 25 августа. Матчи основной турнирной сетки стартуют 28 августа.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США ПО ТЕННИСУ (US OPEN). НЬЮ ЙОРК (США).
ЖЕНЩИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПЕРВЫЙ КРУГ
Тамара Зиданшек (Словения) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:1, 6:1
Мария Мельникова (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1