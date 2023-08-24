Теннисные матчи сегодня 24 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

За чем следить 24 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

17:00*: Эрика Андреева (Россия) – Петра Марчинко (Хорватия), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из юных дарований выиграет их первый очный поединок в профессиональном туре?

19-летняя Эрика Андреева продолжает поход в основную сетку US Open через квалификацию. В первом круге она справилась с многоопытной Сарой Эррани, а теперь будет сражаться с 17-летней Петрой Марчинко из Хорватии, которая в 2021 году была чемпионкой Orange Bowl, а в 2022-м победила на юниорском Australian Open. В профессиональном туре девушки ещё не встречались, а вот на юниорском уровне Эрика выиграла трёхсетовый финал в Панчево-2020.

17:00*: Марина Мельникова (Россия) – Осеан Доден (Франция, 18), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли россиянка пробиться в финал квалификации?

Марина Мельникова успешно стартовала в квалификации US Open, одержав волевую победу австралийкой Астрой Шармой. Теперь за выход в финальный раунд 34-летняя россиянка поспорит с француженкой Осеан Доден, посеянной под 18-м номером. Ранее девушки не встречались на корте. Доден в своё время входила в топ-50, завоёвывала титул в Квебеке-2016.

18:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Синьюй Ван (Китай, Q), Кливленд, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Александрова за поражение в Индиан-Уэллсе?

Россиянка Екатерина Александрова добралась до 1/4 финала турнира в Кливленде, где теперь померяется силами с 21-летней китаянкой Синьюй Ван, пробившейся в основу через квалификацию. Теннисистки уже встречались в этом году во втором круге Индиан-Уэллса, и тогда уверенно в двух сетах победила Ван. Удастся ли теперь Екатерине взять реванш за то поражение? В 1/2 финала победительница матча сыграет с лучшей теннисисткой из пары Каролин Гарсия — Чжу Линь.

18:30*: Ирина Шиманович (Беларусь) – Татьяна Прозорова (Россия), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Прозорова со второй белоруской подряд?

19-летняя Татьяна Прозорова успешно стартовала на своём первом в карьере ТБШ. Россиянка справилась в первом круге квалификации с белоруской Юлией Готовко, и теперь ей предстоит сразиться с ещё одной представительницей этой страны — Ириной Шиманович. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Кто же пройдёт дальше по сетке?

19:30*: Слоан Стивенс (США, 9) – Мирра Андреева (Россия), Кливленд, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится битва Мирры Андреевой с чемпионкой US Open?

Этот матч не был доигран накануне из-за дождя. Россиянка уступала к тому моменту — 3:6, 0:3. 16-летняя Мирра Андреева за свою недолгую профессиональную карьеру уже в третий раз будет встречаться с чемпионкой ТБШ. В четвёртом круге Мадрида она проиграла Арине Соболенко, во втором круге Уимблдона уверенно справилась с Барборой Крейчиковой. И вот теперь во втором раунде Кливленда юной россиянке предстоит сыграть с 30-летней Слоан Стивенс, побеждавшей на US Open — 2017. Победительница матча в 1/4 финала в этот же день встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

20:00*: Валерия Савиных (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Савиных в финал квалификации US Open?

32-летняя Валерия Савиных ещё ни разу за карьеру не пробивалась в основу US Open. Ближе всего она была к этой цели в 2012-м году, когда прошла в финальный раунд. А вот на Australian Open россиянка выступала трижды (2012, 2013, 2021). Сумеет ли Валерия справиться с британкой Миядзаки и попасть в финал предварительного турнира?

20:00*: Диана Шнайдер (Россия, 2) – Эльза Жакемо (Франция), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шнайдер пробиться в основу US Open?

Второй номер посева квалификации US Open Диана Шнайдер продолжает продвижение по сетке. В первом круге она в двух сетах справилась с американкой Хейли Баптист, а теперь ей предстоит сыграть с француженкой Эльзой Жакемо. Девушки ещё ни разу не пересекались на корте. Кто же пробьётся в финал?

21:30*: Деспина Папамихаил (Греция) – Вера Звонарёва (Россия), US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли именитая россиянка ещё на шаг приблизиться к цели?