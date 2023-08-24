Изнер завершит карьеру после US Open

Американец Джон Изнер объявил, что завершит профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США по теннису.
— После более чем 17 лет в ATP туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Знаю, что это будет непросто, но я с нетерпением жду каждой секунды, проведенной вместе с моей замечательной семьей. US Open станет моим последним турниром в карьере, — написал Изнер в социальной сети.
Изнер — бывшая восьмая ракетка мира, 22 кратный победитель турниров ATP (8 в одиночном разряде, 14 — в парном). 38 летнему американцу принадлежит рекорд тура по количеству эйсов — 14411. Лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема — полуфинал Уимблдона в 2018 году.
Открытый чемпионат США пройдет в Нью Йорке с 28 августа по 10 сентября.