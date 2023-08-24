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Рекордсмен ATP по количеству эйсов Изнер завершит карьеру после US Open

Американец Джон Изнер объявил, что завершит профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США по теннису.

Изнер завершит карьеру после US Open
© globallookpress.com

— После более чем 17 лет в ATP туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Знаю, что это будет непросто, но я с нетерпением жду каждой секунды, проведенной вместе с моей замечательной семьей. US Open станет моим последним турниром в карьере, — написал Изнер в социальной сети.

Изнер — бывшая восьмая ракетка мира, 22 кратный победитель турниров ATP (8 в одиночном разряде, 14 — в парном). 38 летнему американцу принадлежит рекорд тура по количеству эйсов — 14411. Лучший результат теннисиста на турнирах Большого шлема — полуфинал Уимблдона в 2018 году.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью Йорке с 28 августа по 10 сентября.