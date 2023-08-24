Изнер завершит карьеру после US Open

— После более чем 17 лет в ATP туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Знаю, что это будет непросто, но я с нетерпением жду каждой секунды, проведенной вместе с моей замечательной семьей. US Open станет моим последним турниром в карьере, — написал Изнер в социальной сети.