С кем может сыграть Андрей Рублёв на пути в финал US Open — 2023

На US Open – 2023 прошла жеребьёвка мужского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетка мира, российского теннисиста Андрея Рублёва.