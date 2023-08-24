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С кем может сыграть Андрей Рублёв на пути в финал US Open — 2023

На US Open – 2023 прошла жеребьёвка мужского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетка мира, российского теннисиста Андрея Рублёва.

С кем может сыграть Андрей Рублёв на пути в финал US Open — 2023
© Чемпионат.com

Потенциальный путь Арины Соболенко к финалу US Open – 2023:

1/64 финала: Эмиль Руусувуори (Финляндия, 56-я ракетка мира)

1/32 финала: Гаэль Монфис (Франция, 163-я ракетка мира)

1/16 финала: Уго Умбер (Франция, 31-я ракетка мира)

1/8 финала: Карен Хачанов (Россия, 11-я ракетка мира)

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия, третья ракетка мира)

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, первая ракетка мира)

Финал: Новак Джокович (Сербия, вторая ракетка мира).

Отметим, что в прошлом году на US Open Рублёв дошёл до четвертьфинала, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо.

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