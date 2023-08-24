Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open

Состоялась жеребьёвка мужского турнира US Open 2023. Соревнования будут проходить в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.

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Первый номер посева получил испанец Карлос Алькарас. Он начнёт турнир матчем с немцем Домиником Кёпфером.

Второй номер посева у серба Новака Джоковича. Его первым соперником будет Алесандр Мюллер из Франции.