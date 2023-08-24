Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open
Состоялась жеребьёвка мужского турнира US Open 2023. Соревнования будут проходить в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.
Первый номер посева получил испанец Карлос Алькарас. Он начнёт турнир матчем с немцем Домиником Кёпфером.
Второй номер посева у серба Новака Джоковича. Его первым соперником будет Алесандр Мюллер из Франции.
Что касается россиян, то они также узнали своих первых соперников. 3-я ракетка мира Даниил Медведев в матче 1-го круга встретится с Аттилой Балажем из Венгрии.
Карен Хачанов начнёт турнир матчем с американцем Майклом Ммо. Андрей Рублёв сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии.
Александру Шевченко предстоит сразиться с британцем Кэмероном Норри. Павел Котов сыграет с Ринки Хидзикатой. Аслану Карацеву в соперники достался чех Иржи Легечка, а Роману Сафиуллину — Марко Чеккинато из Италии.