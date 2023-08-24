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Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open

Состоялась жеребьёвка мужского турнира US Open 2023. Соревнования будут проходить в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.

Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open
© Betassist

Первый номер посева получил испанец Карлос Алькарас. Он начнёт турнир матчем с немцем Домиником Кёпфером.

Второй номер посева у серба Новака Джоковича. Его первым соперником будет Алесандр Мюллер из Франции.

Что касается россиян, то они также узнали своих первых соперников. 3-я ракетка мира Даниил Медведев в матче 1-го круга встретится с Аттилой Балажем из Венгрии.

Карен Хачанов начнёт турнир матчем с американцем Майклом Ммо. Андрей Рублёв сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Александру Шевченко предстоит сразиться с британцем Кэмероном Норри. Павел Котов сыграет с Ринки Хидзикатой. Аслану Карацеву в соперники достался чех Иржи Легечка, а Роману СафиуллинуМарко Чеккинато из Италии.