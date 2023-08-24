Российские теннисистки узнали соперниц на старте US Open

В Нью-Йорке (США) прошла жеребьёвка женского турнира US Open. Он будет проходить с 28 августа по 9 сентября.

Первый номер посева получила польская теннисистка Ига Свёнтек. Она начнёт путь к трофею матчем со шведкой Ребеккой Петерсон.

Второй номер посева у белоруски Арины Соболенко. Она сыграет с бельгийкой Марией Заневской.

Также соперниц по первому кругу узнали российские теннисистки. Элина Аванесян встретится с Ализе Корне из Франции. Веронику Кудерметову ждёт матч с Бернардой Перой из США.

Мирра Андреева сыграет с квалифайером. Также квалифайеры достались в соперницы Анастасии Павлюченковой и Маргарите Бетовой (Гаспарян).