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Российские теннисистки узнали соперниц на старте US Open

В Нью-Йорке (США) прошла жеребьёвка женского турнира US Open. Он будет проходить с 28 августа по 9 сентября.

Российские теннисистки узнали соперниц на старте US Open
© Betassist

Первый номер посева получила польская теннисистка Ига Свёнтек. Она начнёт путь к трофею матчем со шведкой Ребеккой Петерсон.

Второй номер посева у белоруски Арины Соболенко. Она сыграет с бельгийкой Марией Заневской.

Также соперниц по первому кругу узнали российские теннисистки. Элина Аванесян встретится с Ализе Корне из Франции. Веронику Кудерметову ждёт матч с Бернардой Перой из США.

Мирра Андреева сыграет с квалифайером. Также квалифайеры достались в соперницы Анастасии Павлюченковой и Маргарите Бетовой (Гаспарян).

Анна Калинская встретится с Катержиной Синяковой из Чехии. Камила Рахимова начнёт турнир матчем с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Анастасия Потапова в матче первого круга сыграет Кларой Таусон из Дании. Екатерина Александрова начнёт турнир матчем с Лейлой Фернандес, представляющей Канаду. Людмила Самсонова сыграет с американкой Клэр Лю. Представительница США Алисия Паркс досталась в соперницы Дарье Касаткиной. А Анна Блинкова сыграет с Джоди Бёррэдж из Великобритании.