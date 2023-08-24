Российские теннисистки узнали соперниц на старте US Open
В Нью-Йорке (США) прошла жеребьёвка женского турнира US Open. Он будет проходить с 28 августа по 9 сентября.
Первый номер посева получила польская теннисистка Ига Свёнтек. Она начнёт путь к трофею матчем со шведкой Ребеккой Петерсон.
Второй номер посева у белоруски Арины Соболенко. Она сыграет с бельгийкой Марией Заневской.
Также соперниц по первому кругу узнали российские теннисистки. Элина Аванесян встретится с Ализе Корне из Франции. Веронику Кудерметову ждёт матч с Бернардой Перой из США.
Мирра Андреева сыграет с квалифайером. Также квалифайеры достались в соперницы Анастасии Павлюченковой и Маргарите Бетовой (Гаспарян).
Анна Калинская встретится с Катержиной Синяковой из Чехии. Камила Рахимова начнёт турнир матчем с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Анастасия Потапова в матче первого круга сыграет Кларой Таусон из Дании. Екатерина Александрова начнёт турнир матчем с Лейлой Фернандес, представляющей Канаду. Людмила Самсонова сыграет с американкой Клэр Лю. Представительница США Алисия Паркс досталась в соперницы Дарье Касаткиной. А Анна Блинкова сыграет с Джоди Бёррэдж из Великобритании.