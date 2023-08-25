Шведский теннисист Имер завершил карьеру в 24 года

В 2021 году Имер пропустил три допинг-теста, что недопустимо согласно антидопинговым правилам Международной федерации тенниса (ITF), и был дисквалифицирован на 18 месяцев. Спортсмен пояснял, что в январе 2022 года ITF обвинила его в потенциальном нарушении антидопинговых правил за то, что он пропустил три тестирования на соревнованиях за 12 месяцев. Он оспорил это обвинение на слушании, а в июне 2022 года независимый трибунал оправдал Имера. ITF обжаловала это решение.